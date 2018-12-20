Сенат США инициирует "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива

Новый проект резолюции Сената США призывает президента Дональда Трампа осуществить решительную операцию в Черном море по освобождению Керченского пролива для навигации. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает в четверг, 20 декабря, Голос Америки.

Указано, что группа законодателей США представила на рассмотрение Сената резолюцию с призывом к главе страны предпринять действия для сдерживания российской агрессии в Черном море, а также прекращения проекта Северный поток-2.

Проект резолюции поддержали около 40 сенаторов, говорится в сообщении соавтора резолюции сенатора-республиканца Рона Джонсона.

"Организация международной операции с целью защиты свободы мореплавания в Черном море в сочетании с отменой Северного потока-2 - это именно тот ответ, который должен получить Путин. Соединенные Штаты и наши союзники должны быстро принять мощных и решительных действий для противостояния российской военной агрессии в Керченском проливе", - отмечается в заявлении Джонсона.

В частности, в проекте резолюции сенаторы призывают Трампа возглавить "решительную операцию по свободе мореплавания в Черном море". Авторы резолюции также призывают НАТО усилить свои способности в Черном море и оказать поддержку международной операции по утверждению свободы мореплавания.

По мнению соавторов резолюции, США должны поддержать украинские вооруженные силы новой помощью.

"Нападение России в прошлом месяце на украинские корабли у Керченского пролива обозначило опасную эскалацию конфликта. Мы должны ответить и ответить мощно. Слабость лишь спровоцирует дальнейшую агрессию. Соединенные Штаты должны усилить летальную помощь Украине, особенно для усиления возможностей на море", - говорится в заявлении одного из соавторов резолюции сенатора Джеймса Ингофа.

Отдельное внимание авторы резолюции уделили газпромовскому проекту Северный поток-2. В тексте проекта также отмечается, что Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил проект трубопровода и, что сенаторы "призывают отменить проект трубопровода из-за того, что он угрожает энергетической безопасности Европы".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство моста в Крым не мешает судоходству в Керченском проливе.

Также сообщалось, что Минфин США ввел санкции против 18 физических и четырех юридических лиц из РФ в связи с гибридной агрессией России против других стран.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ".

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.

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Источник: korrespondent.net