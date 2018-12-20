Пусть не пищат. Путин об Украине и ядерной угрозе

Российский президент Владимир Путин вновь провел большую пресс-конференцию, на которой отвечал на вопросы журналистов о международной политике, экономике и внутренних проблемах.

В этом году много вопросов было об Украине. Спрашивали о конфликте в Керченском проливе, создании Православной церкви Украины, упрощении получения гражданства РФ для украинцев, гуманитарной проблеме Донбасса и русофобах. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Глобальная ядерная катастрофа

Одним из первых вопросов касался международных отношений. Один из журналистов Первого канала заявил о своем страхе перед ядерной войной.

"Опасность подобного развития событий в мире как-то затушевывается. Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным. А между тем, если не дай Бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может, даже и планеты", - сказал Путин.

Он отметил, что одной из главных опасностей является развал международной системы сдерживания вооружений, к которому подталкивает решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Российский президент подчеркнул, что выход США из ракетных договоров подталкивает Москву к созданию сдерживающего вооружения и Россия, говорит Путин, теперь имеет преимущество, но это - "сохранение паритета".

"А если ракеты средней дальности появятся в Европе, что нам делать? Пусть потом не пищат", - заявил Путин.

Он также высказал обеспокоенность американскими баллистическими ракетами и предложениями о понижении порога применения ядерного оружия.

"Стрельнула подводная лодка из мирового океана баллистической ракетой. Да хрен ее знает - ядерная она или не ядерная. Пойди там разберись. Это очень опасная вещь", - сказал он.

Конфликт в Азовском море

Инцидент в Керченском проливе является провокацией президента Украины Петра Порошенко ради поднятия рейтинга перед выборами, считает Путин. И с этой точки зрения она удалась, подчеркнул президент РФ.

"Провокации всегда плохи, рассчитаны на обострение ситуации, понятно, у них выборы, надо поднять рейтинги действующей власти", - заявил Путин.

Он отметил, что рейтинг Порошенко подялся "с пятого на второй", но, как заявил российский лидер "за счет интересов страны".

Путин также заявил, что украинские власти послали военные катера к Керченском мосту "с расчетом, что некоторые из них погибнут, чего, слава богу, не случилось".

Что касается судьбы украинских моряков, захваченных вместе с украинскими кораблями, то Путин ответил, что станет ясно, что с ними делать, после завершения уголовного расследования.

Он рассказал, что вопросом обмена "все время занимались". В Москву приезжал Виктор Медвечук и ставил вопрос об освобождении украинских военных.

Помогает Донбассу, чтобы их "не съели"

Путин спросил у украинского журналиста Униана Романа Цымбалюка, будет ли он устраивать скандал.

"Мои коллеги мне говорили, лучше не давать ему микрофон, потому что он скандал устроит. Вы хотите скандал устроить, нет?", - сказал Путин.

Цымбалюк, отметил, что не собирается устраивать никакого скандала, "впрочем, как и всегда", однако, по мнению российских СМИ, задал "самый жесткий вопрос". Он спросил, сколько Россия тратит на Донбасс, отметив, что люди там стали "рабами РФ".

Путин ответил, что украинские власти ввели экономическую блокаду неподконтрольных территорий Донбасса и стреляют по мирным гражданам, поэтому люди там страдают.

"Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, проживающим на этой территории, только для того, чтобы их окончательно не раздавили, не съели, не порвали, и будем это делать это дальше", - сказал российский президент.

Украинский журналист также спросил, стоит ли Путину сменить место работы, чтобы отношения между Украиной и Россией улучшились.

Украина и Россия остаются крупнейшими партнерами

Президент РФ ответил, что отношения между Украиной и Россией не зависят от персоналий глав государств.

"Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интерес собственного народа, такая ненормальная ситуация будет продолжаться, вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле", - добавил он.

Путин заявил о своем желании "мира и процветания" в Украине и Донбассе. По его данным, Украина и РФ являются крупнейшими торговыми партнерами.

"Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остается одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров. Торговый оборот между Россией и Украиной, несмотря на все усилия сегодняшних киевских властей, растет. В том числе вырос за уходящий год", - сказал Путин.

При этом он заявил, что попытки решить вопросы политического характера с помощью силы, а "мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны сегодняшней киевской власти, и это происходит до сих пор, - обречены на провал".

"Вот это надо понять", - подчеркнул он.

В Украине также плохо, как в Донбассе

Путин также заявил, что уровень жизни в Украине и на неподконтрольных территориях Донбасса "примерно одинаковый".

"Коллега ваш из украинских СМИ говорил о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю людей, проживающих на Донбассе, в Луганской области, о том, что там у них низкий уровень жизни. А в Украине что, лучше что ли? Там примерно такое же, как на Донбассе. Все хуже и хуже становится", - заявил он.

Российский президент подчеркнул, что украинским властям "в условиях войны и военных действий, напряжения, все прощается".

"Вот очередной транш МВФ получат. Но мы понимаем, что такое транш МВФ. Это вот только-только выплатить пенсии и заработные платы в социальной сфере. А потом нужно будет расплачиваться будущим поколениям. Поэтому там в целом неблагоприятная обстановка, я считаю. И в экономике, и в социалке с точки зрения внутриполитических процессов", - сказал он.

Российское гражданство для украинцев и "растаскивание"

На вопрос, зачем Россия упрощает получение своего гражданства, Путин ответил, что "бюррократия вечна, победить ее невозможно", но поправки нужны, чтобы показать стремление к единству украинского и русского народов.

"Правительство сейчас готовит поправки в соответствующий закон о гражданстве. Для чего это делается? Для того чтобы показать, что мы не стремимся и не будем поддерживать политику, связанную с расколом, с растаскиванием русского и украинского народа", - сказал Путин, подчерккнув, что закон будет принят в начале 2019 года.

Российский президент подчеркнул, что украинские власти "выполняют истчорическую задачу - растаскивают народы и за это им все прощают".

Путин заявила, что Россия будет делать все, чтобы сохранить близость между народами Украины и РФ.

Уму непостижимая церковь Украины

Путин назвал созданную на объедительном соборе в Киеве Православную церковь Украины "раскольнической церковью Стамбульского прихода".

"То, что сейчас происходит в православии, - это просто, как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза. Вот, к сожалению, в Украине это сейчас происходит. Создали вот эту объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода. Не нравится московского прихода, будет стамбульского прихода", - заявил Путин.

По словам российского президента УПЦ Московского патриархата была фактически независимой от РПЦ.

"Они делали все самостоятельно, в тому числе избирали иерархов. И единственная связь была - духовная. Упоминали на проповедях имя патриарха Московского и всея Руси", - заявил Путин.

Российский президент заявил, что главным мотивом Константинопольского патриарха Врфоломея были деньги и "подсказки из Вашингтона".

"То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему, - это ни в какие ворота не лезет. Это абсолютно недопустимая вещь. И это лишнее свидетельство того, что это делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами", - заявил Путин.

Лидер РФ считает, что приобритением независимости украинской церкви начнется передел собственности, который может "приобрести кровавый характер".

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Источник: korrespondent.net