Лента RSS
Подписаться на ленту
20 декабря 2018, четверг, 19:10
-6°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
20. 12. 2018

Правительство Румынии получило вотум доверия в парламенте

Депутаты румынского парламента в четверг, 20 декабря, не поддержали вотум недоверия правительству. Как сообщает Mediafax.ro, вотум недоверия под названием "Правительство Драгня-Денчиле – позор Румынии" инициировала оппозиция.

За него проголосовал 161 депутат при нужных 233. Депутаты правящей Социал-демократической партии, Альянс либералов и демократов, а также Демократический союз венгров Румынии отказались принимать участие в голосовании.

"Мне было очень трудно понять логику обвинений и аргументов оппонентов, я ждала, что этот политический инструмент (вотум недоверия) будет использован с большей серьезностью. Я надеялась, что депутаты, в первую очередь, будут уважать себя и свой долг перед теми, кого они представляют", - заявила премьер-министр Виорика Денчиле.

Напомним, Денчиле возглавляет правительство Румынии с 17 января 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Создатель «Тетриса» умеет так сложить на балконе велосипед, лыжи и трёхлитровые банки, что они исчезают.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.