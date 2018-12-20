Трамп объяснил решение по Сирии

"Выход из Сирии не был сюрпризом. Я годами выступал за такое решение. Шесть месяцев назад, когда я хотел публично (объявить о выходе американского войска из Сирии - ред.), я согласился остаться там на еще некоторое время. Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами "ИГИЛ". Мы делали их работу. Пришло время вернуться домой и перестроиться", - написал он в четверг, 20 декабря.

Кроме того, Трамп считает, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.