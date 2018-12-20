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20. 12. 2018

Премьер Испании встретится с лидером Каталонии, готовятся протесты

Премьер Испании Педро Санчес проведет в Барселоне с главой Женералитата Каталонии Кимом Торрой. Об этом сообщает издание El Pais в четверг, 20 декабря.

Несмотря на то, что в Каталонии называют встречу саммитом (встречей лидеров независимых государств), в испанском правительстве открещиваются от таких формулировок.

"Это не саммит. Это совет министров, который проходит в определенном городе на территории Испании", - заявили в правительстве

Темы встречи в правительстве Каталонии не раскрывают. Санчес же заявил, что хочет сосредоточиться на социальных и экономических проблемах региона, а не на вопросе независимости Каталонии.

Ряд организаций, выступающих за независимость Каталонии, анонсировали акции протеста возле дворца Барселоны, где состоится встреча политиков, и гостиницы, где Санчес должен встретиться с представителями бизнеса Каталонии. Студенты, а также работники нескольких сфер анонсировали забастовку в пятницу, когда правительство Испании проводить выездное заседание.

Ранее Верховный суд Испании смягчил приговоры бывшему главе правительства Каталонии Артуру Масу и нескольким каталонским политикам за организацию в 2014 году опроса о независимости региона. 

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Источник: korrespondent.net

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