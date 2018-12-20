Лента RSS
Подписаться на ленту
20 декабря 2018, четверг, 20:53
-6°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
20. 12. 2018

Польша определилась, кого отправить послом в Украину - СМИ

Новым послом Польши в Украине может стать Бартош Цихоцкий - заместитель главы МИД Польши, который занимается вопросом отношений с Украиной. Об этом говорится в статье Новое лицо Варшавы: польское посольство возглавит сторонник жесткого диалога с Украиной на Европейской Правде, опубликованной в четверг, 20 декабря.

Как говорится в материале, будучи последовательным критиком политики России и адвокатом территориальной целостности Украины, Цихоцкий одновременно является противником уступок Киеву в историческом споре.

По данным СМИ, Цихоцкий - историк по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года работает в МИД.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда отзывает с должности посла в Украине Яна Пекло.

Напомним, Пекло был назначен послом Польши в Украине в 2016 году. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Создатель «Тетриса» умеет так сложить на балконе велосипед, лыжи и трёхлитровые банки, что они исчезают.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.