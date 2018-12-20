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20. 12. 2018

В ЕС согласовали ограничения по выбросу CO2 для грузовиков

Евросоюз намерен значительно ограничить допустимые объемы выброса углекислого газа не только у легковых автомобилей, но и у грузовиков и автобусов.

К 2025 году средний объем выброса CO2 у тяжелых грузовиков и автобусов должен быть сокращен на 15% по сравнению с уровнем 2019 года. Об этом сообщила в четверг, 20 декабря, Австрия, председательствующая в настоящее время в ЕС.

К 2030 году выброс углекислого газа должен быть снижен на 30%, однако эта цель еще окончательно не закреплена из-за отсутствия необходимых технологий.

Согласованные странами ЕС цели имеют предварительный характер и еще должны быть подтверждены Еврокомиссией и Европарламентом.

Ранее сообщалось, что новым автомобилям в Евросоюзе к 2030 году необходимо сократить выбросы углекислого газа на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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