Ошеломив весь мир. Трамп выводит войска из Сирии

Американский президент Дональд Трамп приказал оперативно и в полном составе вывести из Сирии группировку войск США численностью чуть больше двух тысяч человек.

Трамп объявил о победе над террористической организацией "Исламское государство" и застал врасплох союзников и своих собственных советников. Это решение поддержали только президент РФ Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Трамп "разгромил ИГИЛ" и выходит из Сирии

Американский президент 19 декабря отдал приказ о выводе американских войск из Сирии. За час до этого Трамп на своей странице в Twitter написал, что единственной задачей армии США в Сирии была победа над ИГИЛ "и она достигнута".

Авторитетные издания, такие как Wall Street Journal, Bloomberg и Reuters, вместе с заявлением американского лидера ообщили, что Соединенные Штаты планируют "полный и быстрый" вывод войск из Сирии.

"Пять лет назад "Исламское государство" было очень могущественной и опасной силой на Ближнем Востоке, но теперь США победили террористов", - объяснила решение спикер Белого дома Сара Сандерс, отметив, что американские силы уже начали возвращаться домой, а сотрудников Госдепа эвакуируют из страны в течение суток.

Трамп выходит из Сирии / EPA Трамп выходит из Сирии / EPA

В администрации президента уточнили, что "победа над ИГИЛ" не означает роспуска западной антитеррористической коалиции или окончания ее военной кампании, теперь США приступают к новой "фазе антитеррористической операции". В коалицию входят 79 стран.

После твита Трампа и заявления Белого дома Госдепа отменил запланированный брифинг для прессы. Пентагон сначала настаивал, что никаких изменений не произошло, но потом выступил с собственным заявлением, повторив слова Белого дома о "следующем этапе кампании" против ИГИЛ.

По данным Reuters на выход войск понадобится от 60 до 100 дней, а закончится он с последней операцией против оставшихся отрядов ИГИЛ. Речь идет о небольшом населенном пункте Хаджин на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

Позже агентство сообщило, что приказ президента США также означает прекращение воздушной кампании в Сирии, которая сыграла решающую роль в борьбе с ИГИЛ в Ираке и Сирии. По данным американских ВВС, в ходе кампании по целям в этих странах было сброшено и выпущено более 100 тысяч бомб и снарядов.

В Сирии военные США появились в 2015 году, на четвертом году войны в стране. Правительство Башара Асада называло их присутствие незаконным. Дамаск давал разрешение только на присутствие военных из России и Ирана. В боях также активно участвуют военные Турции.

На первом этапе в Сирии работала небольшая группа сил специальных операций, в задачи которой входило в основном обучение и инструктаж повстанцев. В течение следующих трех лет группировка наращивалась и достигла нынешней численности.

Кроме контингента сил специальных операций в стране появились регулярные войска, которые занимались охраной аванпостов, строители военных баз, летчики и инструкторы. Американские силы были рассредоточены, действовали как на севере - в районе контролируемого курдами Манбиджа, так и на юге страны, где находится база Эт-Танф, главный центр военной подготовки союзных коалиции сирийских сил.

При этом в соседнем с Сирией Ираке находятся 5,2 тысячи американских военнослужащих, американские базы также есть в Катаре и Саудовской Аравии.

Видео выхода США из Сирии:

Почему США выходят из Сирии

Трамп еще во время своей предвыборной кампании обещал вывести американские войска из Сирии как можно быстрее.

В начале декабря 2017 года американский лидер и президент России Владимир Путин объявили о победе над ИГИЛ в Сирии и Ираке. Однако оба государства не начали вывод своих войск, несмотря на многократные обещания.

20 декабря этого года Трамп в Twitter объяснил причину своего решения.

"Выход из Сирии не был сюрпризом. Я годами выступал за такое решение. Шесть месяцев назад... я согласился остаться там на еще некоторое время. Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами ИГИЛ. Мы делали их работу. Пришло время вернуться домой и перестроиться", - написал он.

Кроме того, Трамп считает, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

"Америка хочет быть полицейским Ближнего Востока, не делая ничего, кроме как тратить драгоценные жизни и триллионы долларов для защиты тех, кто, в большинстве случаев, этого даже не оценит? Мы хотим оставаться там всегда? Пришла пора наконец другим вступить в бой", - добавил американский президент.

Подполковник в отставке и старший научный сотрудник аналитического Фонда оборонных приоритетов Дэниел Дэвис на страницах National Interest пишет, что выход из Сирии существенно уменьшит стратегические риски и укрепит безопасность США.

Однако, отметил эксперт, пока непонятно, осуществит ли Трамп свои планы, поскольку в правительстве и в военных кругах США "есть такие люди, которые не хотят уходить из Сирии".

Дэвис напомнил, что войска США в Сирию направила администрация Барака Обамы, чтобы помочь Демократическим силам Сирии под руководством курдов выбить ИГИЛ из ее "столицы" Ракки. Эта задача была успешно выполнена в октябре 2017 года.

"По всей справедливости, после этого войска надо было вывести. Но вместо того, чтобы вернуть их домой, власти начали искать для военных новое занятие. Было ошибкой оставлять наших военнослужащих в Сирии и привлекать их к ведению боевых действий", - отметил он.

Эксперт также напомнил, что в феврале американские войска вступили в крупный бой с российскими наемниками, убив более 200 человек.

"Дальнейшей эскалации не произошло, но напряженность сохраняется, поскольку американские и действующие при поддержке России сирийские войска по-прежнему воюют рядом друг с другом", - подчеркнул военный эксперт.

Весь мир и даже советники удивлены

Газета Guardian пишет, что за закрытыми дверями руководство Пентагона все еще пытается убедить президента согласиться на контролируемый и постепенный вывод войск.

Покидающий свой пост председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер должен был встретиться с президентом, однако эту встречу отменили в последний момент без объяснения причин.

"Я работаю здесь 12 лет, но ни разу не видел, чтобы решения принимались таким образом. Трудно себе представить, чтобы какой-нибудь президент проснулся утром и вот так принял решение, ни с кем особо не советуясь, и без какой-либо подготовки", - сказал он журналистам, отметив, что войска будут выведены полностью.

В среду утром американские ведомства, помогающие неправительственным организациям восстанавливать водопровод и канализацию в разрушенной Ракке, получили указание подготовить планы быстрого ухода, сказал научный сотрудник Центра новой американской безопасности Николас Эрас.

"Это хаотичное решение, принятое поспешно, без консультаций с людьми, отвечающими за конкретные детали вывода. Их поймали со спущенными штанами", - сказал он.

Газета отмечает, что в пятницу Трамп по телефону говорил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который позже заявил, что получил некоторые "положительные ответы" от своего американского коллеги по поводу напряженной обстановки на северо-востоке Сирии.

Напомним, что Турция угрожает курдам - главным союзникам Америки в борьбе с ИГИЛ в Сирии.

После этого с заявлением выступил Госдеп, отметивший, что он утвердил поставку в Турцию зенитно-ракетных комплексов Patriot. А Сандерс сказала, что Трамп "рассмотрит" требование Анкары о выдаче проживающего в США турецкого диссидента и бывшего имама Фетхуллаха Гюлена.

У Британии и Франции на северо-востоке Сирии имеются небольшие силы спецназа. Они не согласны с утверждением Трампа о победе над ИГИЛ.

"Я категорически не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, и угроза сохранилась", - написал замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд в Twitter.

Германия также удивлена "неожиданной сменой курса" Вашингтона по Сирии.

"Не только для нас неожиданная смена курса американской стороной стала неожиданной. "Исламское государство" отброшено, но угроза не исчезла", - говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон тоже против принятого решения, но по иным причинам. Выступая в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Болтон заявил, что США не собираются уходить, пока иранские войска находятся за пределами иранских границ. Это также относится к иранским ставленникам и боевикам.

Дипломатический источник Guardian сообщил, что Болтон "пришел в ярость", узнав о решении президента.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, поддерживающий Трампа в большинстве случаев, на сей раз также осудил принятое им решение.

Министр обороны Джеймс Мэттис неоднократно заявлял о том, что американские войска отстаивают жизненно важные национальные интересы, ведя наступление против оставшихся очагов сопротивления ИГИЛ и подавая сигнал о том, что США не намерены уступать Сирию Ирану.

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Источник: korrespondent.net