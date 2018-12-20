США обвинили Китай в хакерских атаках

Соединенные Штаты Америки утверждают, что китайские хакеры похитили интеллектуальную собственность и конфиденциальную деловую информацию. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает Reuters.

"Юстиция США предъявила обвинения двум гражданам Китая, Чжу Хуа и Чжан Цзяньго, в совершении хакерских атак по приказу спецслужбы КНР. Китайские хакеры, действуя совместно с министерством общественной безопасности Китая, похищали интеллектуальную собственность и конфиденциальную деловую информацию. По версии американской стороны, китайские хакеры похитили данные о 100 000 военнослужащих ВМС США ", - говорится в сообщении.

По данным американской стороны, жертвами атаки стали Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли, занимающейся атомными исследованиями, а также лаборатория космического ведомства NASA, занимающегося разработкой реактивных двигателей.

"Цель Китая - вместо США стать ведущей супердержавой в мире, и они используют незаконные способы, чтобы этого достичь", - заявил директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй.

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Источник: korrespondent.net