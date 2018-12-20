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20. 12. 2018

В Германии авто врезалось в остановку: девять пострадавших

В результате наезда автомобиля на автобусной остановке в немецком городе Реклингхаузен пострадал как минимум девять человек. Как сообщил телеканал WDR, в больницу доставили шестерых прохожих и водителя автомобиля.

По словам представителя правоохранительных органов, на месте работают эксперты и сотрудники дорожной полиции. Личность водителя пока не установлена, он получает медицинскую помощь и не может общаться со следователями.

Полиция Реклингхаузена не исключает террористический след в инциденте.

🔴ALERTE INFO - #Allemagne : Une voiture a percuté plusieurs personnes à un arrêt de bus à #Recklinghausen, il y aurait au moins 10 blessés." (Vidéo: https://t.co/MFViLVLgyW) pic.twitter.com/f1LPtKliu2

— FranceNews24 (@FranceNews24) 20 декабря2018 г.

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Источник: korrespondent.net

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