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20. 12. 2018

В Судане массовые протесты и столкновения с полицией

Тысячи граждан Судана столкнулись с полицией на улицах города Атбара, протестуя против политики правительства, коррупции и высоких цен. Об этом сообщает Reuters в четверг, 20 декабря.

После попытки полиции разогнать протесты слезоточивым газом граждане прибегли к поджогу полицейских машин. Еще 19 декабря протестующие подожгли местное представительство правящей партии, после чего правительство ввело чрезвычайное положение и комендантский час.

"Протесты начались мирно, но впоследствии перешли к насилию и вандализму", - заявил губернатор провинции Нил, в которой расположен город Атбара, Хатем Василах.

Протесты на фоне непопулярных действий правительства по урезанию социальной помощи, а также стремительной инфляции и, как следствие, удвоение цен. Протесты также проходят в городах Донгола, Сеннара и Аль-Кадариф.

Ранее Совет безопасности Организации объединенных наций ввел эмбарго на поставки оружия в Южный Судан.

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Источник: korrespondent.net

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