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21. 12. 2018

Глава Евросовета пообещал больше не петь

 
Глава Европейского Совета Дональд Туск опубликовал в Twitter видеопоздравление с наступающими новогодними праздниками, в котором исполнил рождественскую песню на польском языке.
 
На записи присутствует отрывок, снятый в 1996 году, где молодой Туск на польском телевизионном шоу исполняет традиционную рождественскую песню.
 
Затем на видео появляется Туск сегодняшний и на фоне новогодней елки столь же нестройно исполняет ту же песню. "Хорошо, больше петь не буду, обещаю", – иронично прерывает он свое исполнение.

pic.twitter.com/rX19HwSU1y

— Donald Tusk (@donaldtusk) 20 декабря2018 г.

Туск заговорил об угрозе выхода Польши из ЕС
 
Ранее сообщалось, что Туск опасается повторения событий начала Первой мировой войны.

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Источник: korrespondent.net

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