Глава Евросовета пообещал больше не петь

Глава Европейского Совета Дональд Туск опубликовал в Twitter видеопоздравление с наступающими новогодними праздниками, в котором исполнил рождественскую песню на польском языке.

На записи присутствует отрывок, снятый в 1996 году, где молодой Туск на польском телевизионном шоу исполняет традиционную рождественскую песню.



Затем на видео появляется Туск сегодняшний и на фоне новогодней елки столь же нестройно исполняет ту же песню. "Хорошо, больше петь не буду, обещаю", – иронично прерывает он свое исполнение. pic.twitter.com/rX19HwSU1y — Donald Tusk (@donaldtusk) 20 декабря2018 г. Туск заговорил об угрозе выхода Польши из ЕС



Ранее сообщалось, что Туск опасается повторения событий начала Первой мировой войны.

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Источник: korrespondent.net