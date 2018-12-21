"Ухожу": министр обороны написал письмо Трампу



Глава Пентагона Джеймс Мэттис направил президенту США Дональду Трампу письмо с прошением об отставке. Текст письма опубликовал The Hill.

В тексте письма, в частности, говорится, что у Трампа "есть право работать с министром обороны, который разделяет его взгляды".



"Потому что у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими... Я считаю, что для меня правильнее будет уйти с должности", – написал глава Пентагона.

Мэттис подчеркнул, что США необходимо быть "недвусмысленными" в отношениях со странами, стратегические интересы которых вызывают увеличивающееся напряжение, в том числе с Китаем и Россией.



"Китай и Россия стремятся сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью продвижения национальных интересов за счет США и союзников. Поэтому мы должны использовать все инструменты нашей военной мощи для обеспечения совместной обороны", – заявил министр обороны.



СМИ: Трамп стал реже советоваться с главой Пентагона

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, министр обороны США уйдет в отставку. Джеймс Мэттис покинет пост в конце февраля 2019 года.

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Источник: korrespondent.net