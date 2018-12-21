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21. 12. 2018

Экс-главу Nissan снова арестовали


Японская прокуратура повторно арестовала экс-главу Nissan Карлоса Гона, сообщает Reuters.
 
Гон арестован за нарушение доверия при отягчающих обстоятельствах, таким образом, он может остаться под стражей еще на 10 дней.
 
Ранее сообщалось, что суд Токио оставил в силе решение не продлевать арест Гона.
 
Напомним, Карлос Гон был взят под стражу 19 ноября из-за подозрений в занижении доходов. Он не включил в финансовые отчеты незадекларированные средства, которые должны были быть выплачены руководителю компании в качестве выходного пособия. 10 декабря он был повторно арестован по тому же обвинению.

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Источник: korrespondent.net

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