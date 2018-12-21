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21. 12. 2018

Протесты желтых жилетов во Франции: пострадали почти 3000 человек


В ходе протестов желтых жилетов, начавшихся во Франции в середине ноября, пострадали 2891 человек. Об этом заявил телеканалу BFMTV представитель французского МВД.

В числе пострадавших – 1048 полицейских и 1843 протестующих. Еще девять человек погибли.

Напомним, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения.

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Источник: korrespondent.net

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