США выведут из Афганистана семь тысяч военных



Президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода около 7 тысяч военных из Афганистана, сообщает телеканал CNN.



Речь идет примерно о половине американского воинского контингента в стране. На вывод может потребоваться несколько месяцев.



США с 2001 года проводят в Афганистане операцию против талибов – самую длительную военную кампанию в своей истории.



Ранее сообщалось, что США намерены сократить военное присутствия в Афганистане. 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американского военного контингента из Сирии.

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Источник: korrespondent.net