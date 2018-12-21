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21. 12. 2018

США выведут из Афганистана семь тысяч военных


Президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода около 7 тысяч военных из Афганистана, сообщает телеканал CNN.
 
Речь идет примерно о половине американского воинского контингента в стране. На вывод может потребоваться несколько месяцев.
 
США с 2001 года проводят в Афганистане операцию против талибов – самую длительную военную кампанию в своей истории.
 
Ранее сообщалось, что США намерены сократить военное присутствия в Афганистане. 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американского военного контингента из Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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