В Африке задержали организатора нападения на Charlie Hebdo

В африканском Джибути был арестован Петер Шериф, которого подозревают в причастности к нападению на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает Le Figaro.

Задержанного, который также известен под именем Абу Хамза, должны экстрадировать во Францию.

Петер Шериф, "36-летний мужчина, также известный как Абу Хамза, скрывался с 2011 года. Он был арестован в Джибути и, как сообщается, должен быть экстрадирован во Францию. Наряду с братьями Куаши он подозревается в том, что он приказал провести в января 2015 года нападение на сатирический еженедельник (Charlie Hebdo - ред.)", - говорится в сообщении.

По данным издания, именно Петер Шериф спонсировал нападение.

Отмечается, что задержанный был участником группировки Аль-Каида в Ираке, в 2006 году его приговорили к 15 годам тюремного заключения, однако он бежал из тюрьмы в 2007 году.

Напомним, в результате вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo 7 января 2015 года погибли 12 человек. Нападение совершили братья Шериф и Саид Куаши, которые заявили о своей принадлежности к группировке "Аль-Каида". Они были убиты во время спецоперации.

Позже по подозрению в причастности к нападению были задержаны еще четыре человека.

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Источник: korrespondent.net