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21. 12. 2018

США надеются возобновить переговоры с КНДР при помощи лекарств

США передадут Северной Корее партию антивирусных препаратов в надежде на то, что это поможет сдвинуть с мертвой точки переговоры по денуклеаризации, сообщает в пятницу, 21 декабря, Reuters.

О соответствующих поставках гуманитарной помощи США договорились с Южной Кореей.

Участники ядерных переговоров от США и Южной Кореи исследовали способы доставки гумпомощи, которая была резко ограничена жестким рамками международных санкций ООН за ядерно-ракетные программы северян.

По словам южнокорейского посла Ли Дохуна, США согласились поддержать план Сеула по передаче Тамифлю КНДР.

Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун надеется, что такой шаг поможет сдвинуть с мертвой точки ядерную дипломатию между Вашингтоном и Пхеньяном.

"Конечно, все это предназначено для продвижения того, что мы пытаемся сделать с Северной Кореей. Эта работа начинается с денуклеаризации, но также включает в себя твердые обязательства обеих стран по преобразованию отношений и созданию постоянного мирного режима на Корейском полуострове", - сказал он.

Напомним, накануне сообщалось, что КНДР требуют от США первыми отказаться от ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что США пытаются возобновить переговоры с КНДР по разоружению.

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Источник: korrespondent.net

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