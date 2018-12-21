Увеличилось число погибших от взрыва на шахте в Чехии

Количество погибших от взрыва на шахте возле Карвины (Чехия) увеличилось до 13 человек. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает местное издание Irozhlas.

Отмечается, что на данный момент известно о гибели не менее 13 человек. Также сообщается, что погибли два чеха, остальные погибшие - граждане Польши. Кроме того, по словам представителей угольной компании OKD, в больнице находятся три горняка, один из них в критическом состоянии.

Пресс-секретарь OKD Иво Челеховски отметил, что после завершения спасательных работ будет создана специальная комиссия для расследования причин взрыва.

В связи с трагедией в Чехию вылетел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Польские СМИ уточняют, что среди погибших находились сотрудники угольной компании Alpex.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек на чешской шахте. В результате взрыва метана, который произошел на глубине 800 м, частично обрушились конструкции шахты. На месте ведутся спасательные работы, разбираются завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.

Напомним, ранее в Кривом Роге на шахте погиб горняк.

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Источник: korrespondent.net