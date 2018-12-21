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21. 12. 2018

Президент Венгрии подписал "рабский закон", несмотря на протесты

Несмотря на многотысячные протесты, президент Венгрии Янош Адер подписал реформу трудового законодательства, которая предусматривает увеличение максимального количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400. Об этом сообщило издание AFP.
 

"Я изучил поправки к трудовому законодательству, его пункты не противоречат конституции", – заявил Адер.

Он отметил, что пункты новой реформы аналогичны с соответствующими в трудовом законодательстве других стран ЕС.

"Реформа не затрагивает законные права работников. По этой причине я и подписал законопроект, несмотря на опасения", – подчеркнул венгерский президент.

Как сообщалось, новый закон вызвал массовые протесты в стране, которые продолжаются с 12 декабря. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Недовольство направлено также в целом против политики правонационального правительства Венгрии, в том числе ограничительного закона о вузах, из-за которого из страны был вынужден уйти либеральный Центрально-Европейский университет (ЦЕУ), основанный и финансируемый американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом.

На этой неделе на улицы Будапешта вышли 15 тысяч протестующих. Демонстрации прошли и в ряде других венгерских городов. Всего за прошедшую неделю в ходе антиправительственных акций в столице Венгрии были задержаны более 50 человек.

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Источник: korrespondent.net

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