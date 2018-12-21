В Германии усилили меры безопасности в аэропортах из-за угрозы терактов

Немецкая полиция разыскивает четырех предполагаемых террористов, которые разведывали ситуацию в аэропорту Штутгарта и, возможно, планируют теракты. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщила медиакомпания ARD.

"Правоохранители ФРГ получили информацию от спецслужб Марокко, согласно которой Европой передвигается группа лиц, которые планируют теракт-самоубийство в одном из аэропортов в немецко-французском приграничном регионе на рождественские праздники", – говорится в сообщении.

Отмечается, что немецкая полиция еженедельно получает аналогичные предупреждения от разных стран уже много лет, но на этот раз информация, поступившая из Марокко, имеет достаточно конкретный характер.

Информация содержит имена подозреваемых, которые уже известны властям.

В поле зрения правоохранительных органов находятся отец и сын из федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, которые через два дня после теракта в Страсбурге подозрительно вели себя в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже.

Они подъехали к зданию одного из терминалов на автомобиле с немецкими номерными знаками. После этого один из пассажиров выскочил из машины и сделал несколько фотографий, затем оба подозреваемых скрылись.

Через несколько дней после этого инцидента сотрудники немецкой федеральной полиции заметили двух подозрительных мужчин в аэропорту Штутгарта, которые также фотографировали здание терминала и территорию аэропорта. Но полиции не удалось их задержать.

С помощью записей с камер видеонаблюдения установили, что подозрительными мужчинами оказались те же отец и сын с Северного Рейна – Вестфалии.

В итоге полиция усилила контроль в 14 аэропортах ФРГ.

Ранее службы безопасности предотвратили крупный теракт в Германии, запланированный группировкой Исламское государство. Это стало результатом более чем годичной операции.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net