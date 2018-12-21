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21. 12. 2018

Лукашенко объяснил фразу о "бабле и телках"

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал фразу о "бабле и телках", которая за несколько дней превратилась в мем. Об этом сообщает агентство БелТА.

Для тех, кто "озаботился его фразой", Лукашенко объяснил, что именно он имел в виду. По словам президента, он имел в виду мышление некоторых современных спортсменов. А сказанная фраза была дословным примером того, что заботит таких людей.

Напомним, во время совещания по развитию летних видов спорта, оператор снял крупным планом блокнот одного из чиновников. Там была написана фраза "бабла мало, нет мерседесов, телки на задн…". В Сети появился мем на фразу о "бабле и телках".

Лукашенко отметил, что только процитировал фразу, чтобы наглядно показать мышление спортсменов и извинился за то, как назвал женщин. Также президент подчеркнул, что не поощряет такое поведение, и на том совещании призывал спортсменов отказаться от подобной идеологии.

Также Сеть обсуждает песню переодетого в фермера Трампа. Ролик вызвал резонанс в интернете, успев собрать к настоящему моменту свыше четырех миллионов просмотров.

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Источник: korrespondent.net

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