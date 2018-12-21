В Каталонии сторонники независимости автономии перекрыли десятки дорог в знак протеста против выездного заседания правительства Испании, которое сегодня пройдет в Барселоне. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает La Vanguardia.

Блокирование дорог началось еще вечером 20 декабря, по состоянию на утро пятницы перекрыто движение на 23 магистралях и дорогах, ведущих в каталонскую столицу.

В самой Барселоне движение практически полностью открыто, в том числе в центре города.

Для обеспечения порядка привлекли 3500 сотрудников каталонской полиции. Также в случае необходимости в резерве находятся 4500 сотрудников Национальной гвардии и испанской полиции.

Как известно, премьер Испании Педро Санчес 21 декабря проведет в Барселоне встречу с главой Женералитата Каталонии Кимом Торрой. Темы встречи в правительстве Каталонии не раскрывают.

Cмотрите фотогалерею: Протестующие перекрывают дороги в Каталонии

Ранее ряд организаций, выступающих за независимость Каталонии, анонсировали акции протеста возле дворца Барселоны, где состоится встреча политиков, и гостиницы, где Санчес должен встретиться с представителями бизнеса Каталонии. Студенты, а также работники нескольких сфер анонсировали забастовку в пятницу, когда правительство Испании проводить выездное заседание.

Напомним, Верховный суд Испании смягчил приговоры бывшему главе правительства Каталонии Артуру Масу и нескольким каталонским политикам за организацию в 2014 году опроса о независимости региона.

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Источник: korrespondent.net