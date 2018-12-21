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21. 12. 2018

В России двоим украинцам вынесли приговоры за убийства и ограбления

В России двух граждан Украины (отца и сына) признали виновными в совершении серии преступлений, в том числе двух убийств. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает Интерфакс.

"Приговором суда отцу Юрию Гаврилюку назначено наказание в виде 24 лет, а сыну Кириллу Гаврилюку - 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что убийство 60-летнего известного в профессиональной среде нумизмата было совершено 19 декабря 2017 года на улице Столярова в Казани. Он был убит выстрелом в голову.

Полицейские установили, что к убийству могут быть причастны 50-летний мужчина и его 26-летний сын. Один из них торговал разными мелочами на стихийном рынке, где, вероятно, и познакомился с нумизматом.

В гараже, который арендовали задержанные, полицейские обнаружили похищенные у убитого альбомы с монетами. А из их квартиры изъяли около 150 патронов иностранного производства и магазин от пистолета ПСМ.

При расследовании этого дела было установлено, что Гаврилюки также причастны к убийству казанской пенсионерки, совершенному в сентябре 2015 года.

Ранее в Украине на 15 лет заочно посадили россиянина. Обвиняемый участвовал в вооруженном сопротивлении украинским военным во время захвата сепаратистами кургана Саур-Могила.

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Источник: korrespondent.net

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