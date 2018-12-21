В РФ разбираются, куда уходят военные США в Сирии

Он отметил, что Москва не собирается переоценивать вклад вооруженных сил США в победу над террористами "Исламского государства".
Как сообщает Интерфакс, в свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал решение США о выводе американских войск из Сирии.
"Любой вывод войск, незаконно находящихся на территории той или иной страны, это шаг в правильном направлении. Другое дело, что возникает много вопросов, насколько согласована в деталях вот эта инициатива, и как она будет конкретно и будет ли реализовываться", - заявил он.
Напомним, 19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.
В Британии и Германии остались недовольны решением Трампа.
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Источник: korrespondent.net
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