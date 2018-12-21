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21. 12. 2018

В РФ разбираются, куда уходят военные США в Сирии

В Москве пока не понимают, как, когда и куда уходят американцы в Сирии. Об этом в пятницу, 21 декабря, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
 
 
"Мнение следующее: а) - нам нужно понять, как, когда, куда и каким образом уходят американцы, это пока не понятно; б) - нам нужно понять, что такое следующая фаза, этого тоже пока никто не знает; в) - Российская Федерация, собственно, является той страной, которая легитимно, в рамках международного права и по просьбе Сирийской Арабской Республики оказала содействие сирийцам в освобождении их страны от международного терроризма", - заявил Песков.

Он отметил, что Москва не собирается переоценивать вклад вооруженных сил США в победу над террористами "Исламского государства".

Как сообщает Интерфакс, в свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал решение США о выводе американских войск из Сирии.

"Любой вывод войск, незаконно находящихся на территории той или иной страны, это шаг в правильном направлении. Другое дело, что возникает много вопросов, насколько согласована в деталях вот эта инициатива, и как она будет конкретно и будет ли реализовываться", - заявил он.

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

В Британии и Германии остались недовольны решением Трампа.

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Источник: korrespondent.net

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