В Барселоне в пятницу, 21 декабря, участники акции протеста начали строить баррикады на одной из улиц и забрасывать камнями полицию. На данный момент задержаны четыре человека, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что радикалы переворачивают мусорные контейнеры и железные заграждения, вырвали светофор.
Причиной акций протеста стало проведение в Барселоне заседания Совета министров Испании, которое обычно проходит по пятницам в Мадриде.
Три человека задержаны, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra. Ранее был задержан еще один человек – у него обнаружены легковоспламеняющиеся вещества (соляная кислота) и другие предметы, при помощи которых может быть изготовлен "коктейль Молотова".
Cмотрите фотогалерею: В Барселоне сепаратисты возводят баррикады
Ранее сообщалось, что протестующие перекрывают дороги в Каталонии в знак протеста против выездного заседания правительства Испании, которое проходит в Барселоне.
Как известно, премьер Испании Педро Санчес 21 декабря проведет в Барселоне встречу с главой Женералитата Каталонии Кимом Торрой. Темы встречи в правительстве Каталонии не раскрывают.
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Источник: korrespondent.net
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