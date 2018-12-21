В ряде городов Португалии в пятницу, 21 декабря, продолжаются протесты так называемых "желтых жилетов". Об этом сообщает телерадиокомпания RTP.

Указано, что к протестам призвали накануне несколько различных групп в соцсетях. Одна из них, Движение желтых жилетов Португалии, выпустила накануне манифест с требованием снижения налогов на электричество, сокращения НДС и процентной ставки при кредитовании малого бизнеса, а также отмены налога на нефтепродукты и снижения вдвое НДС на топливо.

Как сообщается, целью организаторов было собрать массовые акции, которые наследовали движение "желтых жилетов" во Франции.

По данным телерадиокомпании, утром на дорогах у ряда городов собрались небольшие группы протестующих, которые насчитывали по 30-40 человек, иногда протестующих насчитывалось больше сотни. Они пытались блокировать дороги, однако превосходящие силы полиции помешали им в этом.

Cмотрите фотогалерею: Протесты "желтых жилетов" добрались до Португалии

Предполагается, что днем ​​состоится демонстрация в центре Лиссабона.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов "желтых жилетов", начавшихся во Франции в середине ноября, пострадали 2891 человек.

Напомним, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения.

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Источник: korrespondent.net