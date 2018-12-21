США в шоке от Трампа. Дальше без "Бешеного пса"

Министр обороны США "Бешеный пес" Джеймс Мэттис написал заявление об отставке.

Мэттис получил прозвище "Бешеный пес" в ходе битвы за иракский город Эль-Фаллуджа в 2004 году. Он тогда командовал одной из четырех ударных бригад морской пехоты.

Дональд Трамп, конечно, поблагодарил Мэттиса за работу, вот только сам генерал подчеркнул, что уходит из-за целого ряда разногласий с президентом в стратегических вопросах.

Говорят, что последней каплей для Мэттиса стало решение Трампа вывести войска из Сирии. Также, по слухам, Трамп хочет убрать американских военных и из Афганситана.

Комментарии Белого Дома

Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Мэттис расходились во мнениях по ряду вопросов, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс сказала, что "президент и министр согласились, что будут придерживаться разных мнений по ряду вопросов, но у них по-прежнему хорошие отношения". "Мэттис хорошо служил стране и президенту, у них будут хорошие отношения", – добавила она.

Говоря о разногласиях между Трампом и Мэттисом, Сандерс также подчеркнула: "Лишь одного человека избрали президентом и главнокомандующим, и это – Дональд Трамп". Она заверила, что Трамп всегда "прислушивается ко мнению, советам и мыслям" Мэттиса.

"Генерал Мэттис оказал мне огромную помощь в побуждении наших союзников и других стран к выполнению взятых на себя обязательств в военной сфере", - заявил сам Трамп.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

Острые противоречия

В своем письме Трампу Мэттис объяснил, что не устраивает его в политике президента.

"Одно из основных убеждений, которого я всегда придерживался, состоит в том, что наша сила, как нации, неразрывно связана с мощью нашей уникальной и всеобъемлющей системы союзов и партнерств, - написал Мэттис. - Мы не можем защищать свои интересы, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к союзникам".

Глава Пентагона также отметил, что подход США к странам, чьи стратегические интересы противоречат американским, должен быть твердым и непоколебимым.

"Ясно, например, что Китай и Россия хотят построить мир в соответствии со своей авторитарной моделью, продвигать собственные интересы за счет соседей, США и наших союзников", - отметил Мэттис.

Министр обороны заявил, что Америка, по его мнению, должна делать все, чтобы поддерживать международный порядок, способствующий ее собственной безопасности и ее процветанию.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими представлениями по этим и другим вопросам, я нахожу правильным уйти в отставку", - резюмировал Мэттис.

Мэттис устал от Трампа

Американцы взволнованы

Решение Трампа принять отставку Мэттиса было критически воспринято, как республиканцами, так и демократами.

Так, сенатор от Республиканской партии Сьюзан Коллинс , что его отставка - огромная потеря для страны, для вооруженных сил и для нынешнего правительства.

"Очевидно, что мы движемся к серии серьезных политических ошибок, которые могут поставить под угрозу нашу страну, нанести ущерб нашим союзам и расширить возможности наших противников", - охарактеризовал внешнеполитическую ситуацию сенатор-республиканец Марко Рубио.

Он выразил надежду, что у республиканцев получится убедить президента выбрать другое направление.

Сенатор-демократ Крис Мёрфи сказал, что читал письмо главы Пентагона с отвисшей челюстью. По его мнению, Мэттис ушел из-за того, что президент оскорблял союзников США и и был слишком мягок с Россией и Китаем.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и вовсе назвал уход Мэттиса худшим кошмаром. По его мнению, отсутствие лидера может еще более дестабилизировать политику национальной безопасности США.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Трамп своими действиями ввергает страну в хаос. "Мы знаем, что у Мэттиса были серьезные разногласия с Трампом по поводу Сирии и стены с Мексикой", - сказал Шумер.

В книге "Страх" журналист-расследователь газеты Washington Post Боб Вудворд рассказывал, что Мэттис в разговорах со своими помощниками сравнивал знания и представления президента о мировых проблемах с уровнем ученика пятого-шестого класса.

В СМИ Мэттиса нередко называли единственным взрослым в помещении, говоря об администрации Трампа. Президент, как писала New York Times, на эти сравнения обижался.

Значение для Украины

Эксперт-международник Макисм Яли считает, что Мэттис был едва ли не последним в команде Трампа, который имел у того авторитет и был способен убедить его от принятия решений, идущих вразрез с интересами США.

“Именно Мэттис убедил Трампа предоставить летальное оружие Украине и укреплять обороноспособность нашей страны и жестко реагировать на действия Кремля на Донбассе , а также первый высказался и поддержал позицию Украины после агрессии в Черном море в ноябре. То же касается и Сирии, и Ирана, и Северной Кореи, когда Трамп грозился нанести привентивный удар и отправлял флотилию к берегам Корейского полуострова”, - отмечает эксперт.

То есть однозначной заслугой министра обороны можно считать сдерживание Трампа от опрометчивых решений. И уже скоро такого человека в окружении американского президента не будет.

Вместе с тем, по мнению эксперта-международника Александра Сушко, разногласия Мэттиса и Трампа не связаны с украинским вопросом, его уход не отразится на дружбе Киева и Вашингтона.

Источник: korrespondent.net