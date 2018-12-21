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21. 12. 2018

В Австрии произошла стрельба, есть жертвы

В центре австрийской столицы Вене в пятницу, 21 декабря, произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и раненые. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщает РИА Новости.

Указано, что около 13:30 (14:30 по киевскому времени) в районе площади Люгек, где расположен одноименный ресторан, были обнаружены два человека с огнестрельными ранениями.

"На данный момент известно, что два человека получили тяжелые ранения, один пропал", - сказал собеседник агентства.

Сейчас полиция находится на месте происшествия.

Вскоре стало известно, что в результате стрельбы в центре Вены погиб один человек.

"Один из пострадавших скончался", - сообщил представитель городской полиции.

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Источник: korrespondent.net

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