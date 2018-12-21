Волкер заявил, что Украина не готова к членству в НАТО

США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но Украина пока к нему не готова. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью изданию День, опубликованном в четверг, 20 декабря.

По его словам, пока НАТО не готово достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины.

"Мы смотрим на европейский контекст через НАТО. Мы имеем обязательство перед нашими союзниками Альянса о коллективной безопасности. И это обязательство является четким как с точки зрения стран НАТО, так и стран, как ваша, которая не является членом НАТО. Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии. Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины", - сказал Волкер.

Он отметил, что хотел бы увидеть движение в этом направлении, "поиск достижения двусторонних договоренностей".

Напомним, 18 декабря Курт Волкер приехал с визитом в Украину. Спецпредставитель Госдепартамента США пообещал Киеву военную помощь.

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Источник: korrespondent.net