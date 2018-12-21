Эрдоган заявил, что Трамп принял решение по Сирии после беседы с ним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 21 декабря, заявил, что его американский коллега Дональд Трамп принял решение о выводе войск США из Сирии после их телефонного разговора, сообщает РИА Новости.

"В ходе нашей беседы с Трампом он спросил: вы очистите Сирию от ИГ? Я сказал, да, очистим, и тогда начался вывод войск. Пусть это случилось поздно, но это наконец произошло. С США наши отношения пришли к желаемому нами уровню", - сказал Эрдоган.

По его словам, тесное взаимодействие, которое Турция установила с Россией, и операции, которые она провела в Сирии, позволили стабилизировать ситуацию на западе от Евфрата. "С начала сирийского кризиса дипломатические контакты, который мы имели с Америкой, к сожалению, не достигал того уровня, которого мы хотели. Проблемы достались Трампу от эпохи Обамы в качестве плохого наследия. Однако во время переговоров с Трампом мы увидели, что разделяем одни и те же убеждения по многих аспектам сирийской проблемы", - добавил турецкий лидер.

Он также сообщил, что после беседы с Трампом решил отложить начало военной операции в Сирии.

"Наконец мы услышали от руководства США искренние слова, дающие надежду. Однако из-за плохого опыта в прошлом мы их встречаем с некоторой осторожностью. Решение об операции на востоке от Евфрата принято. Но по итогам разговора с Трампом и после последних событий мы решили отсрочить ее начало", - сказал Эрдоган.

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

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Источник: korrespondent.net