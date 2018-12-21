С-400 vs Patriot. Чьи технологии раскроет Турция

Госдеп США одобрили контракт с Турцией по продаже зенитных ракетных комплексов Patriot на 3,5 миллиарда долларов. Одна из крупнейших оборонных сделок, вероятно, станет решающим шагом к нормализации отношений между Вашингтоном и Анкарой, против которой действуют санкции США.

Годом ранее Турция заключила с Россией контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Против этого выступили США. Как узнал Bloomberg, Анкара не исключает передачу российских ЗРК американцам для изучения технологий. Корреспондент.net рассказывает подробности.

США хотя помириться с Турцией, но опасаются С-400

Госдеп США 19 декабря уведомил конгресс о предложении поставить Турции зенитную и противоракетную систему Patriot.

В сообщении управления Пентагона, отвечающее за военно-техническое сотрудничество с иностранными партнерами говорится, что контракт призван "повысить безопасность ключевого союзника по НАТО, который находится на передовой борьбы с терроризмом".

Контракт предусматривает возможность поставки Турции 80 зенитных ракет Patriot MIM-104E, 60 ракет PAC-3 и сопутствующего оборудования (четыре радара AN/MPQ-65, четыре станции наведения, 20 пусковых установок M903) на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.

Это одна из крупнейших сделок в истории двустороннего военно-технического сотрудничества.

Конгрессу предстоит в течение следующих 30 дней изучить контракт и вынести вердикт. Он может заблокировать сделку, если признает, что она противоречит американским интересам.

В Белом доме заявили, что контракт с Анкарой отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Турция, в свою очередь, отметила, что покупает Patriot для самообороны и не собирается на кого-либо нападать.

Данный шаг может стать прорывом в отношениях с этой союзницей по НАТО, которая сближалась с Россией и расстраивала планы США по строительству истребителей F-35, отмечает Bloomberg.

Потенциальная сделка на поставку комплекса стала первой попыткой администрации президента Дональда Трампа убедить Турцию отказаться от закупок российских ЗРК С-400, против которых "яростно протестуют" американские власти, отмечает агентство.

В последние годы напряженность в отношениях между США и Турцией нарастает из-за авторитарных наклонностей турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и разногласий по поводу американской поддержки курдских боевых отрядов в Сирии, которых Анкара считает террористами.

Турция играет очень важную роль в программе строительства истребителя-невидимки F-35, реализуемой под руководством США. Десять турецких компаний должны производить комплектующие детали для этого самолета на сумму около 12 миллиардов долларов.

Вашингтон считает, что секретные технологии F-35, помогающие уходить от С-400, могут быть украдены и использованы для усовершенствования российской ЗРК, если Турция закупит и самолеты, и ракетные системы.

Конгресс США летом приостановил реализацию сделки на поставку Анкаре ста истребителей пятого поколения F-35, потребовав от Турции в качестве условия выполнения контракта предоставление доклада о том, какими последствиями для США может быть чревато ее сотрудничество с РФ в военно-технической сфере.

Отношения между странами также осложнены американскими "заложниками" Эрдогана. Анкара освободила из заключения американского пастора, но продолжает удерживать ученого NASA и сотрудников Госдепа турецкого происхождения. Кроме того, Турция требует экстрадировать из США бывшего союзника Эрдогана турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена.



Сделка по ЗРК с Россией под вопросом?

В прошлом месяце в Вашингтоне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал журналистам, что Анкара хочет закупать американское оружие, но отменять сделку с Москвой на поставку С-400 не будет.

В декабре прошлого года Турция заключила с Россией сделку о покупке С-400 Триумф на сумму около 2,5 миллиарда долларов, из которых 55 процентов покрывается российским кредитом. Первые компоненты системы Россия планирует поставить Турции летом 2019 года.

Из-за санкций США. Рекордное падение турецкой лиры

Комментируя возникшую ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит оснований для пересмотра договоренностей Москвы и Анкары.

"Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, и он будет продолжен", - сказал он.

Турция может передать С-400 Вашингтону

20 декабря Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Турция допускает передачу С-400 для изучения американским специалистам.

Это, как полагают в Анкаре, позволит турецким властям контролировать ущерб от покупки вооружения у Москвы, поясняют собеседники агентства.

Подобную идею Турция, по их словам, выдвинула "в последние недели". Согласно ей, "шанс изучить какие-либо С-400, приобретенные у России", может появиться у американских техников. Остальных деталей этой инициативы источники не приводят.

В октябре СМИ обсуждали публикацию во въетнамском издании Soha, в которой говорится, что Украин раскрыла США и Израилю характеристики зенитно-ракетного комплекса С-300, который является ванжной состовлящей российской воздушной обороны.

Чтобы испытать возможности ЗРК, которые Россия поставила на вооружение армии сирийского лидера Башара Асада, США отправили для участия в учениях на Украине 18 истребителей четвертого поколения F-15C Eagle, а Израиль - несколько летчиков, которые, воспользовавшись американскими самолетами, говорилось в публикации.

Подробно в материале Раскрыла Америке С-300. В чем подозревают Украину.

Источник: korrespondent.net