В Литве в ДТП с грузовиком НАТО погибли две девушки

В Литве в Вильнюсском районе военный грузовик с солдатами НАТО столкнулся с легковым автомобилем, что привело к гибели двух человек. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает Sputnik Литва.
По данным пресс-службы литовской армии, инцидент произошел в 11:00 на 35 километре дороги Пикялишкис - Майшягала, возле села Мялкис. В частности, грузовик MAN столкнулся с машиной Volvo S60.
По предварительным данным, две девушки, находившиеся в легковом автомобиле, погибли. При этом солдаты НАТО не пострадали.
На данный момент полиция Вильнюса расследует обстоятельства аварии.
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Источник: korrespondent.net
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