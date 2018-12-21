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21. 12. 2018

Трамп пригрозил демократам "шатдауном"

США грозит прекращение работы федерального правительства из-за отсутствия временного бюджета ("шатдаун"). Об этом в пятницу, 21 декабря, заявил президент страны Дональд Трамп.
 
 
"Сенатор Митч Макконнелл (лидер республиканского большинства в сенате - ред.) должен бороться за стену и безопасность на границе так сильно, как он боролся за все. Ему понадобятся голоса демократов, но, как видно, в палате (представителей - ред.) хорошие вещи случаются. Если достаточно демократов не проголосуют, это будет "шатдаун"демократов", - написал президент в Twitter.
 
Как сообщалось, палата представителей США одобрила выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Теперь законопроект направлен в сенат, большинство в котором уже заявило о том, что проголосует против.
 
Законодатели торопятся принять бюджет, поскольку к пятнице рассчитывают разъехаться в свои штаты на рождественские каникулы. Если бы федеральные органы власти закрылись перед праздником, Конгрессу было бы проблематично собраться для принятия бюджета до начала января.
 
Ранее сообщалось, что правительство США может прекратить работу уже 22 декабря, если Трамп и Республиканская партия не смогут договориться с демократами о выделении пяти миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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