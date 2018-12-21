ЕС продлил экономические санкции против России

Совет Евросоюза в пятницу, 21 декабря, принял решение продлить экономические санкции в отношении России на полгода. Об этом говорится в пресс-релизе Совета.

"Совет ЕС 21 декабря 2018 года продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской̆ экономики до 31 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

"Это решение следует за обновленной информацией президента Франции ЭммануэЕля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в Совете Европы от 13-14 декабря 2018 года о состоянии выполнения минских соглашений, с которыми связаны санкции. Учитывая, что никакого прогресса не было, Европейский совет принял политическое решение пролонгировать экономические санкции против России", - пояснили в ЕС.

О сохранении санкций против России в полном объеме на прошлой неделе на саммите в Брюсселе договорились лидеры государств-членов ЕС. Политическое решение принято, несмотря на намерение Италии заблокировать его.

В то же время, в ЕС не стали вводить новые санкции против РФ из-за агрессии на Азове.

Отметим, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции Запада против России связаны с ростом ее могущества и конкурентоспособности.