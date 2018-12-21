В ООН не приняли резолюцию России по ракетам

Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский перед голосованием объяснял, что Москва вносит документ, чтобы "дать возможность Генеральной ассамблее ООН высказать рекомендацию участникам ДРСМД в пользу его сохранения и продолжения выполнения ими взятых на себя обязательств в полном объеме".

Генассамблея ООН на заседании в пятницу, 21 декабря, не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, представитель США заявил, что проголосует против резолюции, "потому что это неискренне со стороны России" заявлять о необходимости сохранять ДРСМД, "который она сама нарушает".

Как сообщалось, 18 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг дал России 60 дней, чтобы начать выполнять соглашение по ракетам, после чего США разорвут договор.

Перед этим президент РФ Владимир Путин заявил, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.

Напомним, 21 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.