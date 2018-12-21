Протесты в Барселоне: более 50 пострадавших, 12 задержанных

Во время протестов в Барселоне по случаю выездного заседания правительства Испании правоохранители задержали 12 человек. Об этом сообщает издание La Vanguardia в пятницу, 21 декабря.

Среди задержанных – лица, у которых обнаружили ингредиенты для изготовления коктейлей Молотова, а также те, кто бросал камни, бутылки и другие предметы в полицию.

Медицинская служба Барселоны сообщила об оказании помощи 51 человеку. Большинству пострадавших оказали помощь на месте, а четверых доставили в больницу. Среди пострадавших 30 оказались агентами полиции Каталонии.

Как сообщалось, протесты в Каталонии по случаю выездного заседания правительства начались еще утром с блокировки главных автодорог.

Наиболее массовыми были демонстрации в Барселоне, которые переросли в столкновения с полицией. Протестующие забросали полицию камнями, коктейлями Молотова, бутылками и пакетами с краской. В ответ правоохранители применили газ и резиновые дубинки.

Также сепаратисты начали возводить баррикады.

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Источник: korrespondent.net