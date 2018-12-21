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21. 12. 2018

В Португалии произошли потасовки "желтых жилетов" с полицией

Около 100 протестующих столкнулись с полицией на центральной площади Лиссабона. Инцидент прошел потасовкой и закончился без пострадавших, сообщает Reuters.

Правительство задействовало к охране правопорядка около 20 000 полицейских.

К протестам призвали накануне несколько различных групп в соцсетях. Одна из них, "Движение желтых жилетов Португалии" выпустила накануне манифест с требованием снижения налогов на электричество, сокращение НДС и процентной ставки при кредитовании малого бизнеса, а также отмены налога на нефтепродукты и снижение вдвое НДС на топливо.

Целью организаторов было собрать массовые акции, которые бы наследовали движение "желтых жилетов" во Франции.

Напомним, в ряде городов Португалии в пятницу, 21 декабря, прошли протесты так называемых "желтых жилетов", в северном городе Брага некоторые дороги были заблокированы в начале дня.

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Источник: korrespondent.net

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