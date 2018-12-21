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21. 12. 2018

Британия направит в Украину своих военных

В январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для определения необходимой помощи украинским военным. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак после встречи с государственным секретаре по вопросам обороны Великобритании Гивеном Уильямсон в Одессе в пятницу, 21 декабря.

"Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирование совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи Вооруженным силам Украины, непосредственно Военно-морским силам", - сообщил Полторак.

По его словам, стороны, кроме того, рассмотрели возможность ускорения сотрудничества по всему спектру, начиная от расширения формата подготовки в рамках учебно-тренировочной программы Orbital, выхода на новый уровень подготовки и заканчивая расширением военно-технического сотрудничества.

Полторак также сообщил о договоренности по созданию "Офиса друзей Украины", чтобы координировать совместные действия по оказанию помощи в реформировании ВСУ, ВМС, а также наращивания боевых возможностей украинского военного флота.

Ранее стало известно, что в течение 2019 года ВМС Украины получат четыре малых бронированных артиллерийских катера Кентавр и Гюрза-М.

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Источник: korrespondent.net

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