В Германии суд отказался судить бывшего охранника концлагеря

Немецкий суд отказался начинать процесс на 95-летним бывшим охранником концлагеря Маутгаузен, обвиненным ранее в причастности к 36 тысяч убийствам. Как сообщает AP, суд федеральной земли Берлин заявил, что не видит достаточно доказательств вины обвиняемого для того чтобы начинать судебное преследование.

В частности, суд признал, что обвиняемый служил в СС, однако ни разу не бывал в Маутгаузене, а работал на фабрике в Линце, связанной с концлагерем.

Прокуратура уже обжаловала это решение.

Напомним, в ноябре 95-летнего мужчину обвинили в том, что он служил охранником СС в концлагере в Северной Австрии с середины 1944 до начала 1945 года. По данным прокуратуры, в течение этого периода в концлагере преимущественно в газовых камерах, погибли 36233 человека.

Мужчину не обвинили непосредственно в убийстве, однако утверждали, что как работник концлагеря он был соучастником.

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Источник: korrespondent.net