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22. 12. 2018

В Турции объяснили приостановку операции в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение отложить военную операцию в Сирии было принято, чтобы не спровоцировать ответного огня США. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщило агентство Анадолу.

По его словам, Анкара отложила военную операцию на сирийской территории, чтобы избежать "дружественного огня" во время вывода войск США из Сирии.

Также Чавушоглу подчеркнул, что перенос начала операции на востоке Евфрата не означает отказ от проведения таких операций в будущем и Турция полна решимости в данном вопросе.

"Да, по распоряжению нашего президента (Эрдогана) мы отложили ее (военную операцию в Сирии − ред.) на некоторое время, но это вовсе не подразумевает, что мы отказываемся от нашей решимости и проведения операций против YPG в будущем. Пусть никто не впадает в эйфорию", − отметил дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принял решение отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Также он подчеркнул, что после указанной беседы Трамп решил вывести американские войска с территории Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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