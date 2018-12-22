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22. 12. 2018

В США задержали китайца за промышленный шпионаж

 
Гражданина Китая задержали в США по обвинению в хищении информации, представляющей коммерческую тайну. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщила пресс-служба минюста США.
 
Отмечается, что данные были похищены у американской нефтяной компании, на которую Хунцзинь Тан работал.
 
По версии следствия, Тан, проживающий в США 12 лет, похитил информацию, связанную с неким продуктом стоимостью более одного миллиарда долларов у своего американского работодателя.
 
Он якобы хотел использовать ее в интересах "китайской компании, где ему предложили работу". На эту же сумму оценили и стоимость похищенной информации
 
В ведомстве отметили, что часто подобные кражи связаны с китайским правительством или китайскими компаниями. 

Ранее США предъявили обвинения двум гражданам Китая в краже интеллектуальной собственности и конфиденциальной деловой информации.
 
Напомним, в июне стало известно, что США вводят новые правила выдачи виз гражданам Китая в рамках стратегии национальной безопасности.

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Источник: korrespondent.net

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