В США задержали китайца за промышленный шпионаж

Гражданина Китая задержали в США по обвинению в хищении информации, представляющей коммерческую тайну. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщила пресс-служба минюста США. Отмечается, что данные были похищены у американской нефтяной компании, на которую Хунцзинь Тан работал.

По версии следствия, Тан, проживающий в США 12 лет, похитил информацию, связанную с неким продуктом стоимостью более одного миллиарда долларов у своего американского работодателя. Он якобы хотел использовать ее в интересах "китайской компании, где ему предложили работу". На эту же сумму оценили и стоимость похищенной информации В ведомстве отметили, что часто подобные кражи связаны с китайским правительством или китайскими компаниями.

Ранее США предъявили обвинения двум гражданам Китая в краже интеллектуальной собственности и конфиденциальной деловой информации. Напомним, в июне стало известно, что США вводят новые правила выдачи виз гражданам Китая в рамках стратегии национальной безопасности.

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Источник: korrespondent.net