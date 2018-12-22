Разведка США заявила о вмешательстве в выборы-2018

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран вмешивались в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоялись в ноябре 2018 года. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщила газета The Hill.

"Россия и другие страны, включая Китай и Иран, проводили операции по оказанию влияния и пропагандистские кампании, направленные против Соединенных Штатов для продвижения собственных стратегических интересов", − отметил Коутс.

При этом, по его словам, подобные попытки "не повлияли на работу избирательной системы и не препятствовали проведению голосования, не привели к тому, что результаты подсчета голосов были изменены, и не препятствовали подсчету голосов".

Отчет директора нацразведки США в настоящее время находится на рассмотрении в министерстве юстиции и министерстве внутренней безопасности США.

Отмечается, что если выводы, сделанные в документе, подтвердятся, это спровоцирует автоматическое введение санкций против России, Китая и Ирана по закону О противодействии противникам Америки через санкции.

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Источник: korrespondent.net