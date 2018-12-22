Лента RSS
Подписаться на ленту
22 декабря 2018, суббота, 04:17
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,43
22. 12. 2018

Трамп одобрил дизайн стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп одобрил один из вариантов конструкции стального барьера, который может появиться на границе с Мексикой. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Дизайн нашего стального барьера абсолютно эффективный и в то же время красивый",  отметил Трамп

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2018 г.

Напомним, в пятницу, 21 декабря, Палата представителей Конгресса США одобрила временный бюджет, предусматривающий выделение 5,7 миллиарда долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Далее законопроект должен утвердить Сенат.

Ранее Трамп заверил, что стена на границе с Мексикой будет красивой и "художественно оформленной". По его мнению она поможет решить проблему нелегальной миграции из Мексики.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Я много чего могу понять и простить. Кроме запятой между подлежащим и сказуемым. Зачем люди, делают это?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.