США выделят помощь Украине из-за ситуации на Азове

США выделят Военно-морским силам Украины десять миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента Роберта Палладино.

"Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности", − отметил дипломат.

Вашингтон также призвал Россию вернуть Украине задержанные суда и арестованных моряков, "держать Керченский пролив и Азовское море открытым для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды".

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20.

Действия РФ осудило НАТО, а также ряд европейских стран.

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Источник: korrespondent.net