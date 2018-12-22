"Шатдаун" в США: Сенат не договорился по бюджету

Сенат США завершил заседание в пятницу, 21 декабря, не проголосовав по проекту резолюции об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля 2019 года, сообщает Интерфакс.

Таким образом, с полуночи 22 декабря (07:00 по киевскому времени) будет частично приостановлена работа некоторых федеральных ведомств.

По данным СМИ, закрытие повлияет на работу девяти ведомств, более 420 тысяч госслужащих будут вынуждены работать без оплаты труда, а 380 тысяч временнр отправятся в отпуск без каких-либо выплат. Речь идет, в частности, о сотрудниках правоохранительных органов и персонале органов исполнения наказаний.

Отмечается, что причиной разногласий конгрессменов стало предложение президента Дональда Трампа направить более пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила эту инициативу. Однако демократы в Сенате заблокировали данный проект.

Сам Трамп после завершения сессии Сената выразил надежду, что "шатдаун" не продлится долго, и обвинил в сложившейся ситуации демократов. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter.

К обсуждению бюджета Сенат вернется в субботу, 22 декабря.

Напомним, Трамп издал указ о строительстве стены на границе с Мексикой 25 января 2018 года. Он считает, что она поможет бороться с наркотиками и преступностью.

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Источник: korrespondent.net