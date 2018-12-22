Полиция задержала двух человек из-за запуска дронов в аэропорту Лондона

Полиция Сассекса задержала двух человек в связи с запуском беспилотников в районе аэропорта Гатвик. Об этом сообщила пресс-служба полицейского подразделения.

"В рамках нашего продолжающегося расследования криминального использования дронов, которое значительно нарушило движение самолетов в аэропорт и из него, полиция Сассекса произвела два ареста вскоре вечером в пятницу 21 декабря", − говорится в заявлении.

Ранее администрация лондонского аэропорта прекратила отправку и прием авиарейсов после поступления информации о появлении в районе аэропорта беспилотника.

Также на этой неделе Гатвик закрывался из-за появления двух беспилотников. Сбой работы аэропорта затронул планы более 120 тысяч пассажиров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net