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22. 12. 2018

В Канаде самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В аэропорту канадского города Саскатун утром  21 декабря пассажирский самолет авиакомпании Delta выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что на борту лайнера находились 74 пассажира и четыре члена экипажа. Все они покинули самолет по трапу и были доставлены в здание аэропорта.

В результате инцидента никто не пострадал. Причиной ситуации назвали плохие погодные условия − сильный ветер и гололед.

This is a first for me. @delta brought us Tim Hortons at least! pic.twitter.com/xN2xvv7Tp9

— Mark Irvin (@markirvin64) 21 декабря 2018 г.

Напомним, 9 декабря в аэропорту Борисполь жестко сел самолет Белавиа. Во время выруливания он выкатился за переделы взлетно-посадочной полосы.

У лайнера со 127 пассажирами на борту отпало шасси при посадке

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Источник: korrespondent.net

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