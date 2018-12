В Канаде самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В аэропорту канадского города Саскатун утром 21 декабря пассажирский самолет авиакомпании Delta выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает CBC.



Отмечается, что на борту лайнера находились 74 пассажира и четыре члена экипажа. Все они покинули самолет по трапу и были доставлены в здание аэропорта.

В результате инцидента никто не пострадал. Причиной ситуации назвали плохие погодные условия − сильный ветер и гололед.

This is a first for me. @delta brought us Tim Hortons at least! pic.twitter.com/xN2xvv7Tp9