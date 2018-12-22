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22. 12. 2018

Суд США не позволил ввести запрет на предоставление убежища нелегалам

Верховный суд Соединенных Штатов в пятницу, 21 декабря, запретил администрации Дональда Трампа начать применение запрета на предоставление убежища мигрантам, которые незаконно пересекают границу между США и Мексики, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали пятеро членов суда, в том числе и главный судья Верховного суда Джон Робертс. Однако, четверо судей высказались в поддержку позиции Белого дома. Среди этих четырех был и недавно назначенный Дональдом Трампом на пост судьи Верховного суда Бретт Кавано и трое других консервативных судей.

Таким образом Верховный суд США оставил в силе решения судов низших инстанций, которые заблокировали вступление в силу принятого в ноябре этого года решения президента Дональда Трампа об автоматическом отказе в предоставлении убежища людям, которые въезжают в страну с территории Мексики, минуя официальные пункты пересечения границы между двумя странами.

Эта норма, согласно распоряжению Трампа, должна была действовать в течение 90 дней. Впрочем, вскоре суд в Сан-Франциско заблокировал это решение, что вызвало возмущение Дональда Трампа. Впоследствии Белый дом обжаловал это решение в Апелляционном суде, однако проиграл апелляцию.

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Источник: korrespondent.net

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