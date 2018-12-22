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22. 12. 2018

Стрельба в Вене: жертвой оказался мафиози из Черногории - СМИ

Во ходе перестрелки в центре Вены, которая произошла накануне, погиб член мафиозного клана из Черногории Владимир Роганович. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщил Kurier.

По информации издания, в 2009 году Роганович был осужден за убийство главаря другого конкурирующего клана, а в мае 2017 года был осужден в Белграде на восемь месяцев тюрьмы за подделку документов.

Второй пострадавший, который получил тяжелые ранения во время стрельбы - 22-летний Стефан В. из черногорского города Никшич.

Свидетели сообщили, что видели преступника и его жертв вместе за обедом, в ходе которого произошла ссора. Предположительно, речь идет о разборках двух преступных кланов из черногорского города Котор.

Напомним, 21 декабря в центре Вены произошла перестрелка, в ходе которой два человека получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, один из пострадавших погиб, второй – госпитализирован.

СМИ также сообщали о задержании подозреваемого.

Ранее в нидерландском городе Роттердам на территории колледжа произошла стрельба, в результате которой была застрелена 16-летняя девушка.

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Источник: korrespondent.net

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